"Били, потом задушили": волонтер Бирюков рассказал об убийстве бойца ООС, тело которого оккупанты вернули Украине 17 декабря
18 декабря, 2020, 12:27
Бывший советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков рассказал подробности смерти военнослужащего, тело которого оккупанты вернули Украины 17 декабря
Об этом он написал в Facebook.
Бирюков обнародовал заключение судмедэкспертов.
"Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили. И передали тело нам. Еще раз. Долго. Сильно. Били. А потом задушили", - написал волонтер.
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В заключении действительно указаны множественные ссадины и синяки по всему телу - с головы до ног. Некоторые из них не могли появиться от падения.
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