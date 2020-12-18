"Били, потом задушили": волонтер Бирюков рассказал об убийстве бойца ООС, тело которого оккупанты вернули Украине 17 декабря

18 декабря, 2020, 12:27

Бывший советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков рассказал подробности смерти военнослужащего, тело которого оккупанты вернули Украины 17 декабря

Об этом он написал в Facebook.

Бирюков обнародовал заключение судмедэкспертов.

"Его били. Долго били. Сильно били. Очень долго и сильно били. А потом задушили. И передали тело нам. Еще раз. Долго. Сильно. Били. А потом задушили", - написал волонтер.

Читайте также: Оккупанты передали Украине тело погибшего военнослужащего

В заключении действительно указаны множественные ссадины и синяки по всему телу - с головы до ног. Некоторые из них не могли появиться от падения.