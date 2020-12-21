Оккупанты захватили в плен украинского военного, пропавшего 17 декабря, - штаб ООС

21 декабря, 2020, 16:19

Украинский военный попал в плен оккупантов

Об этом сообщает штаб ООС.

17 декабря во время проверки личного состава одного из подразделений было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих.

Поиски результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.