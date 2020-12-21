 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОккупанты захватили в плен украинского военного, пропавшего 17 декабря, - штаб ООС

Оккупанты захватили в плен украинского военного, пропавшего 17 декабря, - штаб ООС

Украинский военный попал в плен оккупантов

Об этом сообщает штаб ООС.

17 декабря во время проверки личного состава одного из подразделений было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих.

Поиски результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать