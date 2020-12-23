Пенсионный фонд начал выплаты 8 тыс. грн "карантинной" помощи ФЛП
23 декабря, 2020, 10:29
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплаты физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам единовременного пособия в размере 8 тыс. грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПФУ.
Согласно сообщению, 22 декабря ПФУ профинансировал 2,2 млн грн для обеспечения выплат единовременного пособия в размере 8 тыс. грн 280,3 тыс. СПД и наемным работникам.
- Напомним, с 14 декабря физические лица-предприниматели и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в размере 8 тыс. Грн.
- По состоянию на 15 декабря в департамент киберполиции поступило более 100 обращений по фактам мошенничества на получение государственной помощи ФОПам во время карантина.
- 21 декабря правительство начало выплачивать единовременное пособие ФОТ и наемным работникам в размере 8 тыс. грн.
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