Пенсионный фонд начал выплаты 8 тыс. грн "карантинной" помощи ФЛП

23 декабря, 2020, 10:29

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплаты физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам единовременного пособия в размере 8 тыс. грн

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, 22 декабря ПФУ профинансировал 2,2 млн грн для обеспечения выплат единовременного пособия в размере 8 тыс. грн 280,3 тыс. СПД и наемным работникам.

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