Карантинные 8 тысяч для ФОПов: мошенники спрашивают у предпринимателей реквизиты банковской карты

15 декабря, 2020, 21:40

В департамент киберполиции поступило более 100 обращений по фактам мошенничества на получение государственной помощи ФОПам во время карантина

Об этом заявил старший инспектор полицейского отдела противодействия преступлениям в банковской сфере Ярослав Коломиец, сообщает Общественное радио .

"Заявления о мошенничестве уже начали поступать с декабря. В департамент поступило больше 100 таких обращений. Схемы завладения средствами отличаются друг от друга. Они отправляют ссылки, где нужно заполнить заявку или просто путем телефонного звонка просят предоставить реквизиты банковской карты с СVV-кодом для зачисления средств", - сказал Коломиец.

По его словам, существуют случаи, когда мошенники требуют перечислить средства за якобы услуги юриста или за консультации по оформлению заявления на получение электронной подписи.

Он напомнил, что помощь во время карантина не начисляется через заявку по мобильному телефону. Это надо делать лично и через приложение "Дия".