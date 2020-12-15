Карантинные 8 тысяч для ФОПов: мошенники спрашивают у предпринимателей реквизиты банковской карты
Об этом заявил старший инспектор полицейского отдела противодействия преступлениям в банковской сфере Ярослав Коломиец, сообщает Общественное радио .
"Заявления о мошенничестве уже начали поступать с декабря. В департамент поступило больше 100 таких обращений. Схемы завладения средствами отличаются друг от друга. Они отправляют ссылки, где нужно заполнить заявку или просто путем телефонного звонка просят предоставить реквизиты банковской карты с СVV-кодом для зачисления средств", - сказал Коломиец.
По его словам, существуют случаи, когда мошенники требуют перечислить средства за якобы услуги юриста или за консультации по оформлению заявления на получение электронной подписи.
Он напомнил, что помощь во время карантина не начисляется через заявку по мобильному телефону. Это надо делать лично и через приложение "Дия".
- Напомним, 10 декабря вступил в силу закон, который предусматривает, что физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тысяч гривен выплат. Закон обеспечивает в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, потерявшим часть зарплаты или дохода из-за введения карантина.
- Отметим, с 14 декабря ФОПы и наемные работники могут подавать заявки на получение "карантинной" помощи.