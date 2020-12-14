С 14 декабря ФЛП и наемные работники могут подавать заявки на получение "карантинной помощи"

14 декабря, 2020, 09:42

Физические лица - предприниматели и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в размере 8 тыс. грн

Об этом говорится в Порядке к постановлению Кабинета министров №1230 от 11 декабря.

Согласно Порядку выплата единовременной материальной помощи осуществляется на основании заявления, которое застрахованное лицо должно подать не позднее 21 декабря 2020 года включительно. Идентификация личности осуществляется при помощи квалифицированной электронной подписи, Bank ID или другого достоверного способ идентификации личности, через государственный веб-портал электронных услуг "Дія". Заявление можно подать также через приложение "Дія".

В заявлении на выплату государственной помощи необходимо отметить паспортные данные, адрес местожительства, подтверждение соответствия лица критериям получению такой помощи, а также номер банковского счета по стандарту IBAN.

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