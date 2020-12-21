Государство начало выплачивать "карантинные" 8 тыс. грн: деньги должны получить около 710 тыс. предпринимателей

21 декабря, 2020, 15:12

Государство начало выплачивать единовременное пособие ФОПам и наемным работникам в размере 8 тыс. грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, до конца недели будет удовлетворено почти 300 тыс. заявок на получение помощи в связи с будущим усилением карантинных мер. Это более 90% всех заявок, поступивших за прошедшую неделю через приложение "Дия".

"У нас 710 тыс. ФОПов и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов правительства", - цитирует пресс-служба слова президента Украины Владимира Зеленского.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 21 декабря начались выплаты материальной помощи людям, чья деятельность будет ограничена из-за усиления карантина с 8 января.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - отметил премьер.

В свою очередь, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что каждый день поступает по 40-50 тыс. заявок от ФОПов и субъектов хозяйствования. Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января, еще до конца 2020 года.

По словам министра финансов Сергея Марченко, выплаты максимально осуществлять до Нового года.

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