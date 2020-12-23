Капитан "Динамо" рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры

23 декабря, 2020, 22:53

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что после завершения карьеры хочет остаться в футболе

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

По словам Сидорова, он хочет помогать украинскому футболу.

"Все чаще думаю, но определенности пока нет. Хотелось бы остаться в футболе, но в какой роли и в каком качестве, пока нет понимания. Не хотелось бы просто так для галочки чем-то заниматься. Хочется помогать. Есть много пробелов в украинском футболе, например , в том, что связано с профсоюзами. Они как бы есть, но никакого эффекта не дают. но это мне со стороны так кажется. Когда входишь глубже в то, совершенно по-другому все выглядит. Посмотрим", - сказал полузащитник.

В этом сезоне 29-летний Сергей Сидорчук провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Динамо" составляет 3,5 млн евро.

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