Капитан "Динамо" рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
По словам Сидорова, он хочет помогать украинскому футболу.
"Все чаще думаю, но определенности пока нет. Хотелось бы остаться в футболе, но в какой роли и в каком качестве, пока нет понимания. Не хотелось бы просто так для галочки чем-то заниматься. Хочется помогать. Есть много пробелов в украинском футболе, например , в том, что связано с профсоюзами. Они как бы есть, но никакого эффекта не дают. но это мне со стороны так кажется. Когда входишь глубже в то, совершенно по-другому все выглядит. Посмотрим", - сказал полузащитник.
В этом сезоне 29-летний Сергей Сидорчук провел 18 матчей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость капитана "Динамо" составляет 3,5 млн евро.
- Напомним, 8 ноября в чемпионате Украины "Шахтер" из-за численного превосходства победил "Динамо" - 3:0 .
- Позже стало известно, что защитник "Шахтера" Виктор Корниенко выбыл из-за травмы до конца 2020 года .
- 10 ноября Корниенко рассказал, что хавбек "Динамо" Сергей Сидорчук извинился за то, что нанес ему тяжелую травму.
- 26 ноября Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала капитана "Динамо" Сергея Сидорова на три матча.
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