"Это не совсем корректно": Разумков при назначении министром энергетики Витренко

Об этом сказал спикер в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, консультаций относительно этого премьер-министр с Верховной Радой не провел, и я думаю, что это не совсем корректно. Это безотносительно к Витренко. Даже если бы я голосовал, и кандидатура не набрала достаточного количества голосов, моя риторика осталась бы именно такой ", - сказал Разумков.

Он добавил, что "не добавит эффективности сотрудничества, когда человека, не поддержанного ранее Верховной Радой, фактически в обход парламента назначают исполняющим обязанности министра".

Напомним, 21 декабря на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции появилась декларация Юрия Витренко на должность заместителя министра энергетики

В тот же день Ольга Буславец написала заявление об увольнении с должности первого заместителя министра энергетики Украины.

21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb