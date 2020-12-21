"Приняла такое решение": Буславець написала заявление на увольнение из Минэнерго
21 декабря, 2020, 18:43
Ольга Буславец написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики Украины
О о таком решении она сообщила на своей странице в Facebook .
"Прошу освободить меня от должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020 года", - говорится в документе.
Также, она опубликовала фотографию своего заявления.
"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будут", - отметила Буславець.
Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планов не будет. Но дальше обязательно будет ...Опубликовано Ольга Буславець Понедельник, 21 декабря 2020 г.
- Напомним, Кабмин принял решение об утрате силы распоряжения о возложении временных обязанностей руководителя Минэнерго на Буславец.
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