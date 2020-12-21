"Приняла такое решение": Буславець написала заявление на увольнение из Минэнерго

21 декабря, 2020, 18:43

Ольга Буславец написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики Украины

О о таком решении она сообщила на своей странице в Facebook .

"Прошу освободить меня от должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Также, она опубликовала фотографию своего заявления.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будут", - отметила Буславець.

Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планов не будет. Но дальше обязательно будет ... Опубликовано Ольга Буславець Понедельник, 21 декабря 2020 г.

Напомним, Кабмин принял решение об утрате силы распоряжения о возложении временных обязанностей руководителя Минэнерго на Буславец.

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