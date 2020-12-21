Вторник подал декларацию на должность заместителя министра энергетики

21 декабря, 2020, 13:45

21 декабря на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции появилась декларация Юрия Витренко на должность заместителя министра энергетики

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию на должность заместителя министра энергетики.

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В декларации Витренко указал, что в 2019 году заработал на посту исполнительного директора "Нафтогаза" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).

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Напомним, 17 декабря Верховная Рада провалила назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики Украины. В то же время некоторые СМИ писали, что Юрия Витренко хотят видеть новым премьер-министром, а должность министра энергетики - трамплин в это кресло и одновременно испытательный срок для топ-чиновника.

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