Вторник подал декларацию на должность заместителя министра энергетики
Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал декларацию на должность заместителя министра энергетики.
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В декларации Витренко указал, что в 2019 году заработал на посту исполнительного директора "Нафтогаза" 53,25 млн грн и еще 2,23 млн грн как глава наблюдательного совета "Укрнафты". Ему также принадлежит компания AYA Securities (Киев).
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Напомним, 17 декабря Верховная Рада провалила назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер - министра энергетики Украины. В то же время некоторые СМИ писали, что Юрия Витренко хотят видеть новым премьер-министром, а должность министра энергетики - трамплин в это кресло и одновременно испытательный срок для топ-чиновника.
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