Бонусы от Нафтогаза: Витренко передал 170 млн на 4 года в бюджет, - Шмыгаль

Об этом он заявил в эфире одной из телепрограмм, сообщает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль прокомментировал слова одного из гостей программы о том, что 170 млн грн, потраченные на выплату бонуса Витренко, можно было бы потратить на доплаты врачам.

"Это не государственный бюджет, это не в сфере влияния правительства, но это вопрос, который решался между Нафтогазом и менеджером в судебном порядке. Это бонусы, которые были начислены и о которых договаривались до того вообще, как наше правительство приступило к работе" - сказал Шмыгаль.