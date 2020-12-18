Бонусы от Нафтогаза: Витренко передал 170 млн на 4 года в бюджет, - Шмыгаль
Об этом он заявил в эфире одной из телепрограмм, сообщает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль прокомментировал слова одного из гостей программы о том, что 170 млн грн, потраченные на выплату бонуса Витренко, можно было бы потратить на доплаты врачам.
"Это не государственный бюджет, это не в сфере влияния правительства, но это вопрос, который решался между Нафтогазом и менеджером в судебном порядке. Это бонусы, которые были начислены и о которых договаривались до того вообще, как наше правительство приступило к работе" - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что Витренко на 4 года передал эти деньги в госбюджет.
"Этот менеджер оставил на 4 года эти деньги в государственном бюджете, он их не забрал. Это важно. Такая была договоренность. Чтобы эти деньги остались, и были распределены. Они из бюджета компании, с которой судился менеджер, перешли в государственный бюджет, и сегодня государственный бюджет ими пользуется через покупку облигаций внутреннего государственного займа", - пояснил Шмыгаль.
- Напомним, что по данным СМИ на банковский счет экс-кандидата на пост первого вице-премьера Юрия Витренко поступило 170 млн грн от НАК "Нафтогаз".
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