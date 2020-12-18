Я думаю, что деньги, получены в качестве бонусов от Нафтогаза, - Разумков о причинах провала кандидатуры Витренко

18 декабря, 2020, 20:06

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что могло помешать назначению Юрия Витренко первым вице-премьером

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что в парламенте не нашлось голосов за назначение Витренко, спикер отметил: "Было много информации о нем. И я думаю, что именно это повлияло на результаты голосования. Потому что было много и, скажем так, недостаточно положительной для него информации, которая, я уверен, повлияла на результаты голосования".

По его словам, в отношении Витренко на заседании фракции "Слуги народа" была "живая дискуссия".

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"Кто-то поддерживал Юрия Юрьевича, кто выступал против. В том числе, звучали вопросы, связанные сначала с 94 миллионами, затем - со 170 миллионами выплаты как бонусов, которые последовали за его прошлую деятельность, которая была им организована в Нафтогазе. И уже тогда часть фракции выражала другую позицию, она не поддерживала эту кандидатуру", - отметил Разумков.

На уточнение, какой был главный аргумент против Витренко, он ответил: "Я думаю, что именно деньги, полученные в качестве бонусов от Нафтогаза. Я думаю, что это было то, что разделило зал".

Разумков добавил, что он лично за Витренко не голосовал.

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