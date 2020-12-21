В Раде зарегистрировали инициативу о запрете подачи воды в Крым до конца оккупации
Об этом он сообщил в Facebook.
"Украине нужно установить ограничение по водоснабжению в Крым, оно может осуществляться исключительно в условиях восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - написал Гончаренко.
Читайте также: Не ведем никаких переговоров с РФ по поставкам воды в Крым, - Резников
Он добавил, что вода нужна РФ для обеспечения развития промышленности и военных баз. Ведь Россия продолжает увеличивать количество техники и военного контингента на полуострове.
Читайте также: В оккупированной Ялте подачу воды ограничили 6 часами в сутки
- Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что восстановление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb