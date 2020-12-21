В Раде зарегистрировали инициативу о запрете подачи воды в Крым до конца оккупации

21 декабря, 2020, 19:45

Народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о запрете водоснабжения в Крыму до деоккупации полуострова

Об этом он сообщил в Facebook.

"Украине нужно установить ограничение по водоснабжению в Крым, оно может осуществляться исключительно в условиях восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - написал Гончаренко.

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Он добавил, что вода нужна РФ для обеспечения развития промышленности и военных баз. Ведь Россия продолжает увеличивать количество техники и военного контингента на полуострове.

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Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что восстановление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации.