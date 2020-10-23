 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВнутренних ресурсов Крыма достаточно для водных потребностей населения, - представитель Украины в ОБСЕ

Внутренних ресурсов Крыма достаточно для водных потребностей населения, - представитель Украины в ОБСЕ

Возобновление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Если оккупационное государство заявляет о нехватке водных ресурсов для населения, то мы понимаем, что водные ресурсы перенаправляются для других целей. Украина не собирается удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в воде", - заявил Цымбалюк.

Читайте также: Россия выделит на поставку воды в оккупированный Крым 50 млрд рублей - правительство РФ

Он проинформировал делегации стран ОБСЕ, что Украина не перекрывала природных водотоков, из которых вода идет в Крым.

Читайте также: Представитель Путина заявил, что Россия способна обеспечить Крым водой без участия Украины

"Украина просто приостановила искусственную водную преференцию, которую когда-то давала для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Внутренних водных ресурсов Крыма достаточно для удовлетворения водных нужд населения полуострова даже в самые засушливые годы", - отметил Цимбалюк.

Читайте также: В оккупированном Крыму пересох самый большой водопад Учан-Су

Он подчеркнул, что государство-оккупант несет полную ответственность за ситуацию на временно оккупированной территории.

Читайте также: В оккупированном Крыму подачу воды ограничили еще в 29 населенных пунктах

"Возобновление водоснабжения Крыма с материковой Украиной возможно только после деоккупации полуострова", - добавил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать