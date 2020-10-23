Внутренних ресурсов Крыма достаточно для водных потребностей населения, - представитель Украины в ОБСЕ

23 октября, 2020, 08:51

Возобновление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Если оккупационное государство заявляет о нехватке водных ресурсов для населения, то мы понимаем, что водные ресурсы перенаправляются для других целей. Украина не собирается удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в воде", - заявил Цымбалюк.

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Он проинформировал делегации стран ОБСЕ, что Украина не перекрывала природных водотоков, из которых вода идет в Крым.

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"Украина просто приостановила искусственную водную преференцию, которую когда-то давала для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Внутренних водных ресурсов Крыма достаточно для удовлетворения водных нужд населения полуострова даже в самые засушливые годы", - отметил Цимбалюк.

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Он подчеркнул, что государство-оккупант несет полную ответственность за ситуацию на временно оккупированной территории.

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"Возобновление водоснабжения Крыма с материковой Украиной возможно только после деоккупации полуострова", - добавил глава миссии Украины при ОБСЕ.