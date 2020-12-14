В оккупированной Ялте подачу воды ограничили 6 часами в сутки

14 декабря, 2020, 08:16

В оккупированной Ялте новый график подачи воды: теперь она будет доступна 6 часов в сутки

Об этом сообщает российский РБК.

Вода теперь подается с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Решение приняла оккупационная власть из-за уменьшения запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водой Ялту.

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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов распорядился сделать "светофорные графики" подачи воды на случай уменьшения запасов.