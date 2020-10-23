Не ведем никаких переговоров с РФ по поставкам воды в Крым, - Резников

23 октября, 2020, 17:26

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина не ведет никаких переговоров с РФ по поставкам воды в оккупированный Крым

Об этом он заявил во время Специального киевского безопасности форуме 23 октября, передает Интерфакс-Украина.

"Никакой подачи воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", - отметил Резников.

По его словам, объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные нужды, завоза дополнительного населения с материковой России.

"Поэтому вопрос и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодня они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной необходимости, в том числе водоснабжения", - отметил Резников.

Напомним, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что восстановление водоснабжения в Крым со стороны Украины возможно только после деоккупации .

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