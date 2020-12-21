Тело Кернеса привезли в Украину

21 декабря, 2020, 19:57

В Харькове приземлился борт с телом умершего мэра Геннадия Кернеса

Об этом сообщает местное издание "Объектив".

"Борт с телом приземлился в Харькове", - говорится в сообщении.

Похоронят Кернеса 23 декабря.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.