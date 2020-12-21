Тело Кернеса привезли в Украину
21 декабря, 2020, 19:57
В Харькове приземлился борт с телом умершего мэра Геннадия Кернеса
Об этом сообщает местное издание "Объектив".
"Борт с телом приземлился в Харькове", - говорится в сообщении.
Похоронят Кернеса 23 декабря.
- Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.
- Кернеса похоронят на почетной аллее одного из харьковских кладбищ.
- В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.
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