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Espreso.tvОбществоТело Кернеса привезли в Украину

Тело Кернеса привезли в Украину

В Харькове приземлился борт с телом умершего мэра Геннадия Кернеса

Об этом сообщает местное издание "Объектив".

"Борт с телом приземлился в Харькове", - говорится в сообщении.

Похоронят Кернеса 23 декабря.

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