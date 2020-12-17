Кернеса похоронят на почетной аллее одного из кладбищ Харькова - горсовет

Об этом секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил на совещании по организации похорон, передает "Укринформ".

"Он будет похоронен на почетной аллее. Там, где выдающиеся харьковчане похоронены, решение приняли вместе с семьей", - отметил Терехов.

Дата похорон пока неизвестна.

Отпевание Кернеса пройдет в Благовещенском соборе, откуда будет организована трансляция. Прощание состоится в здании Харьковского театра оперы и балета.

"Мы ожидаем огромное количество людей, нужно сделать так, чтобы выполнялись все карантинные мероприятия. Примерно 4 часа продлится прощание", - сказал Терехов.

Взрывотехники обследуют локации, где будут проходить похоронные мероприятия.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

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