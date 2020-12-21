Смерть Кернеса: в честь умершего мэра планируют назвать одну из станций харьковского метро, - секретарь горсовета

21 декабря, 2020, 15:20

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник

Об этом заявил секретарь горсовета Игорь Терехов, сообщает Liga.Net .

"Я дал задание архитекторам, подготовившим несколько локаций, где можно поставить этот памятник. Мы этот вопрос вынесем на обсуждение", - сказал он.

Терехов считает долгом присвоить имя Кернеса улице или проспектуа.

Он выступил с инициативой назвать в честь умершего мэра станцию метро.

"Мы пока не будем пока говорить: будет ли это новая станция или переименуют. Но то, что она появится - это наша святая обязанность", - сказал чиновник.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.