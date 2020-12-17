Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

17 декабря, 2020, 09:20

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса

Об этом написал его друг, бизнесмен Павел Фукс в Telegram.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - написал Фукс.

Напомним, Кернеса в тяжелом состоянии с коронавирусом доставили в "Шарите" 16 сентября.

Также Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой .

Мэр Харькова Геннадий Кернес планировал вернуться домой к старту работы новоизбранного горсовета.

Затем у мэра отказали две почки.