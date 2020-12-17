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Espreso.tvОбществоУмер мэр Харькова Геннадий Кернес

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес


фото: 057.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса

Об этом написал его друг, бизнесмен Павел Фукс в Telegram.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - написал Фукс.

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