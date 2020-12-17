Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
17 декабря, 2020, 09:20
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса
Об этом написал его друг, бизнесмен Павел Фукс в Telegram.
"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - написал Фукс.
- Напомним, Кернеса в тяжелом состоянии с коронавирусом доставили в "Шарите" 16 сентября.
- Также Кернеса, который набрал больше всего голосов на выборах мэра Харькова 25 октября, официально зарегистрировали харьковским городским головой .
- Мэр Харькова Геннадий Кернес планировал вернуться домой к старту работы новоизбранного горсовета.
- Затем у мэра отказали две почки.
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