В Беларуси будут судить 18-летнего администратора оппозиционного Telegram-канала

20 декабря, 2020, 16:54

В Беларуси открыли уголовное производство в отношении 18-летнего администратора Telegram-канала "Каратели Молодечно"

Об этом сообщает БелТА.

Факты задержания подтвердила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - сказала Чемоданова.

Она добавила, что в своих постах юноша призывал к погромам и учил способам их осуществления, делился с участниками инструкциями по перекрытию железнодорожного движения.

Кроме этого, его обвиняют в клевете на одного из силовиков. Против парня возбуждено уголовное дело.

Напомним, 20 декабря в Минске ОМОН вместе с отцом схватил детей 6 и 8 лет.

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