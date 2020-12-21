В Беларуси после детского праздника силовики задержали Деда Мороза

21 декабря, 2020, 08:42

В белорусском Новополоцку милиционеры задержали Деда Мороза после детского праздника, его обвинили в незаконной акции

Об этом сообщает TUT.BY .

Роль сказочного персонажа на празднике выполнял местный житель Владимир, основное место работы которого - на ТЭЦ. По словам мужчины, его задержали не у елки, а позже. Сотрудники МВД пытались убедить его, что то, что происходило на празднике - акция.

"Спрашивали, восклицал ли я лозунги. Но я работал с детьми. Дети лозунгов не кричали - они пели песни, декламировали стихи. Я угощал их сладостями, купленными на мои собственные средства. В МВД проверили мою биографию, по всем протестных акциях, которые проходили в ближайшее время. я в них не участвовал. Свою позицию о том, что происходит, я им тоже выразил - матом. Они на это ответили: "Ну, вы знаете, в каком мы государстве живем", - сказал Владимир.

Он отметил, что его продержали в милиции 2 часа.

Кроме него после детского мероприятия был задержан и кандидат исторических наук, доцент Полоцкого государственного университета Виктор Якубов. По словам его жены Юлии, когда их семья после праздника исходила из огражденной зоны, двое милиционеров попросили у Виктора предъявить документы. Он их не было с собой. Тогда его задержали, а отпустили только через 3 часа.



Детский праздник в Новополоцке было организовано не городскими властями, а самими жителями.

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