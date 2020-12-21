Мутация COVID-19: в Дании запретили разводить норок до 2022 года

21 декабря, 2020, 18:11

В Дании приняли закон о запрете разведения норок на два года

Об этом сообщает Reuters.

Датский парламент в понедельник, 21 декабря, принял закон о запрете разведения норок до 2022 года.

Как сообщается, таким образом власть создала законные основания для массового уничтожения норок из-за обнаруженного у них ранее мутировавшего коронавируса.

За нарушение закона грозит штраф и тюремное заключение до полугода.

Напомним, 4 ноября правительство Дании заявил, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки - из-за обнаруженного у них мутировавшего штамма коронавируса. Речь шла о 15-17 млн особей.

6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.

Так, 18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламентом его решения.

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