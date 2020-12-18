Тренер "Ливерпуля" Клопп установил уникальное достижение в истории футбола
18 декабря, 2020, 10:31
Немецкий специалист Юрген Клопп стал первым в истории, кто был признан лучшим тренером мира два раза подряд
Об этом сообщает официальный twitter FIFA.
Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование за лучших тренеров мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря.
Победу в нем одержал Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль". Немецкий специалист стал первым в истории, кто получил награду дважды подряд.
На титул претендовали Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс") и Ханс-Диттер Флик, который вместе с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
В прошлом сезоне Клопп с "Ливерпулем" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии.
FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
- В июле французское издание France Football заявило, что решило не вручать "Золотой мяч" в связи с паузой в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.
- 17 декабря лучшим голкипером мира стал Мануэль Нойер.
- Звание лучшего тренера 2020 года получил Юрген Клопп из "Ливерпуля".
- Польского форварда Роберта Левандовски признали лучшим игроком 2020 года.
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