Тренер "Ливерпуля" Клопп установил уникальное достижение в истории футбола

18 декабря, 2020, 10:31

Немецкий специалист Юрген Клопп стал первым в истории, кто был признан лучшим тренером мира два раза подряд

Об этом сообщает официальный twitter FIFA.

Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование за лучших тренеров мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря.

Победу в нем одержал Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль". Немецкий специалист стал первым в истории, кто получил награду дважды подряд.

На титул претендовали Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс") и Ханс-Диттер Флик, который вместе с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

В прошлом сезоне Клопп с "Ливерпулем" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии.

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