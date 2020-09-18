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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд отказался пересмотреть меру пресечения нападающему на Стерненко Исайкулу

Апелляционный суд отказался пересмотреть меру пресечения нападающему на Стерненко Исайкулу


фото: ukrinform
18 сентября Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об отказе избрать меру пресечения в виде содержания под стражей нападающему на Стерненко Александру Исайкулу

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - рассказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

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"Мне инкриминируют умышленное убийство, а нападающему, который бежал из Украины полтора года назад, только хулиганство. Государство на стороне наемных титушок и против тех, кто себя защищает. Теперь даже официально мы не можем просить другие государства выдать нам моего нападающего", - прокомментировал решение суда Сергей Стерненко.

Напомним, следующее заседание суда по делу Сергея Стерненка, где ему инкриминируют умышленное убийство и превышение самообороны состоится 24 сентября в 11:00 в Приморском суде Одессы.

 

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