Апелляционный суд отказался пересмотреть меру пресечения нападающему на Стерненко Исайкулу

18 сентября, 2020, 14:48

18 сентября Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об отказе избрать меру пресечения в виде содержания под стражей нападающему на Стерненко Александру Исайкулу

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - рассказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

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"Мне инкриминируют умышленное убийство, а нападающему, который бежал из Украины полтора года назад, только хулиганство. Государство на стороне наемных титушок и против тех, кто себя защищает. Теперь даже официально мы не можем просить другие государства выдать нам моего нападающего", - прокомментировал решение суда Сергей Стерненко.

Напомним, следующее заседание суда по делу Сергея Стерненка, где ему инкриминируют умышленное убийство и превышение самообороны состоится 24 сентября в 11:00 в Приморском суде Одессы.

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