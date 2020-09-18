Апелляционный суд отказался пересмотреть меру пресечения нападающему на Стерненко Исайкулу
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - рассказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
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"Мне инкриминируют умышленное убийство, а нападающему, который бежал из Украины полтора года назад, только хулиганство. Государство на стороне наемных титушок и против тех, кто себя защищает. Теперь даже официально мы не можем просить другие государства выдать нам моего нападающего", - прокомментировал решение суда Сергей Стерненко.
Напомним, следующее заседание суда по делу Сергея Стерненка, где ему инкриминируют умышленное убийство и превышение самообороны состоится 24 сентября в 11:00 в Приморском суде Одессы.
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