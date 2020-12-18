Грищук имел право подписать подозрение Татарову, - Сытник
18 декабря, 2020, 21:36
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел право подписать подозрение заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову
Об этом Сытник заявил журналистам, сообщает ZN.ua .
"Он входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы", - отметил Сытник.
Ранее Татаров вел адвокатскую практику, однако, сейчас действие его свидетельства приостановлено. По словам Сытника, адвокатский иммунитет распространяется на лиц пока они непосредственно являются практикующими адвокатами.
Отвечая на вопрос о том, когда состоится вручение подозрения, Сытник отметил, что "мы уже выполнили требования УПК относительно вручения".
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- Напомним, 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров заявил, что подаст в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- Ранее 18 декабря стало известно, что и.о. председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову.
- Впоследствии, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении следователями прокурорами САП подозрения заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову по делу квартир для Нацгвардии.