Грищук имел право подписать подозрение Татарову, - Сытник

18 декабря, 2020, 21:36

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что и. о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук имел право подписать подозрение заместителю председателя ОПУ Олегу Татарову

Об этом Сытник заявил журналистам, сообщает ZN.ua .

"Он входит в группу прокуроров, которая занимается делом. Татаров не имеет адвокатского иммунитета, поэтому подозрение может подписывать прокурор из группы", - отметил Сытник.

Ранее Татаров вел адвокатскую практику, однако, сейчас действие его свидетельства приостановлено. По словам Сытника, адвокатский иммунитет распространяется на лиц пока они непосредственно являются практикующими адвокатами.

Отвечая на вопрос о том, когда состоится вручение подозрения, Сытник отметил, что "мы уже выполнили требования УПК относительно вручения".

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