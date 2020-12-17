В марте ожидаем первый миллион вакцин по механизму COVAX, - Шмыгаль
17 декабря, 2020, 21:00
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года
Об этом он заявил во время онлайн-конференции, передает РБК-Украина .
"Мы практически понимаем, когда должен начаться этот процесс. Очевидно, это февраль. А в марте по контракту мы должны получить первый миллион доз по механизму COVAX", - отметил Шмыгаль.
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Он также отметил, что старт вакцинации в Украине ожидается в феврале.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что первые прививки от коронавируса планируются в феврале .
- Впоследствии, глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек. Степанов заявил, что поставки ожидаются с конца марта .
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