Степанов заявил, что первые прививки от коронавируса планируются в феврале

16 декабря, 2020, 10:43

В МЗ планируют в феврале начать вакцинацию населения от COVID-19

Об этом он заявил на брифинге Минздраве.

"Поставили себе целью, чтобы первые прививки мы начали, начиная с февраля следующего года", - отметил Степанов.

По его словам, в ведомстве уже прорабатывают предложения от компаний-производителей, которые прошли необходимые клинические испытания.

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"Сейчас мы упорно работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцины. Это все производители, которые сейчас проходят стадию сертификации своих вакцин и прошли все клинические испытания", - добавил Степанов.