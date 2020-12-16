Степанов заявил, что первые прививки от коронавируса планируются в феврале
16 декабря, 2020, 10:43
В МЗ планируют в феврале начать вакцинацию населения от COVID-19
Об этом он заявил на брифинге Минздраве.
"Поставили себе целью, чтобы первые прививки мы начали, начиная с февраля следующего года", - отметил Степанов.
По его словам, в ведомстве уже прорабатывают предложения от компаний-производителей, которые прошли необходимые клинические испытания.
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"Сейчас мы упорно работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцины. Это все производители, которые сейчас проходят стадию сертификации своих вакцин и прошли все клинические испытания", - добавил Степанов.
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