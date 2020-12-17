Степанов представил Нацплан вакцинации от COVID-19
Об этом сообщает УП со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.
Вакцинация будет осуществляться в три этапа.
Первый этап, когда в Украине будет низкий доступ к вакцинам - не более 10% всего населения.
Запланировано охватить не менее 700 тыс. населения.
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Приоритетные группы:
- медицинские работники;
- военнослужащие, участвующие в операции объединенных сил;
- работники социальной сферы, особенно те, которые обслуживают пожилых людей
- люди, которые находятся в местах долгосрочного ухода - в интернатах, домах для лиц пожилого возраста и т.д. и персонал таких заведений.
Период зависит от того, когда Украина получит вакцину.
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"Мы рассчитываем, что это произойдет как можно быстрее - уже в феврале, чтобы мы начали вакцинацию из медицинских работников", - пояснил министр.
На втором этапе будут вакцинированы люди после 60 лет в группах риска.
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Это работники учреждений образования, работники, обеспечивающие безопасность государства, включая Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и ВСУ.
На третьем этапе будет вакцинировано остальных граждан - люди в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп.
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