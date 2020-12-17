Степанов представил Нацплан вакцинации от COVID-19

17 декабря, 2020, 14:23

Министерство здравоохранения готовит Национальный план по вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает УП со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

Вакцинация будет осуществляться в три этапа.

Первый этап, когда в Украине будет низкий доступ к вакцинам - не более 10% всего населения.

Запланировано охватить не менее 700 тыс. населения.

Читайте также: Степанов: Рассчитываем в феврале получить первые дозы вакцины от коронавируса

Приоритетные группы:

медицинские работники;

военнослужащие, участвующие в операции объединенных сил;

работники социальной сферы, особенно те, которые обслуживают пожилых людей

люди, которые находятся в местах долгосрочного ухода - в интернатах, домах для лиц пожилого возраста и т.д. и персонал таких заведений.

Период зависит от того, когда Украина получит вакцину.

Читайте также: COVAX одобрила заявку Украины относительно вакцины от COVID-19, поставки ожидаются с конца марта, - Степанов

"Мы рассчитываем, что это произойдет как можно быстрее - уже в феврале, чтобы мы начали вакцинацию из медицинских работников", - пояснил министр.

На втором этапе будут вакцинированы люди после 60 лет в группах риска.

Читайте также: Вакцину от COVID-19 надо начать получать уже в январе, - Зеленский

Это работники учреждений образования, работники, обеспечивающие безопасность государства, включая Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и ВСУ.

На третьем этапе будет вакцинировано остальных граждан - люди в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп.