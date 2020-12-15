Степанов: Рассчитываем в феврале получить первые дозы вакцины от коронавируса

15 декабря, 2020, 19:37

Министерство здравоохранения рассчитывает, что первые дозы вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале 2021 года

О wt министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью НВ.

"Мы очень рассчитываем на то, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас стараемся делать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале", - подчеркнул он.

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По его словам, министерство провело переговоры по стратегии хранения вакцин от коронавируса и некоторые из них, например разработки Pfizer, должны храниться при температуре -80°C.

"Около 1 млн доз мы будем в состоянии сохранять", - добавил Степанов.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что государство профинансирует в 2021 году бесплатную вакцинацию населения от коронавируса.

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