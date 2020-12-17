Вакцину от COVID-19 надо начать получать уже в январе, - Зеленский

17 декабря, 2020, 12:54

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Мы над этим сильно работаем", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что вопрос обеспечения лицензированной вакциной является крайне важным.

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"Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин, у нас есть", - добавил Зеленский.