Профильный комитет не поддержал назначение Витренко на должность министра энергетики, - Гончаренко
17 декабря, 2020, 11:34
17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность министра энергетики
За кандидатуру Юрия Витренко проголосовали 10 из 22 депутатов-членов комитета, присутствующих на заседании, передает Liga.net .
Комитет принял решение направить кандидатуру Юрия Витренко на определение зала Верховной Рады.
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За такое решение проголосовали 18 членов комитета.
- Напомним, 15 декабря стало известно, что Юрий Витренко предложили должность министра энергетики.
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