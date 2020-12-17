Профильный комитет не поддержал назначение Витренко на должность министра энергетики, - Гончаренко

17 декабря, 2020, 11:34



фото: glavcom

17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность министра энергетики