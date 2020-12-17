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Espreso.tvОбществоПрофильный комитет не поддержал назначение Витренко на должность министра энергетики, - Гончаренко

Профильный комитет не поддержал назначение Витренко на должность министра энергетики, - Гончаренко


фото: glavcom
17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность министра энергетики

За кандидатуру Юрия Витренко проголосовали 10 из 22 депутатов-членов комитета, присутствующих на заседании, передает Liga.net .

Комитет принял решение направить кандидатуру Юрия Витренко на определение зала Верховной Рады.

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За такое решение проголосовали 18 членов комитета.
  • Напомним, 15 декабря стало известно, что Юрий Витренко предложили должность министра энергетики.

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