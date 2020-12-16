На счет Витренко поступило 170 млн грн от Нафтогаза, - Бутусов

16 декабря, 2020, 19:35

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что на банковский счет кандидата на пост первого вице-премьера Юрия Витренко поступило 170 млн грн от НАК "Нафтогаз"

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Витренко получил сегодня, 16 декабря, 170 млн грн премии от государственной компании НАК "Нафтогаз" и это произошло в нарушение постановления Кабмина №141.

"От абсурда и безнравственности этой истории можно потерять дар речи. Завтра на голосование в ВР на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики будет выдвинут Юрий Витренко. Как известно, Витренко подал иск на НАК "Нафтогаз" о невыплате ему премии за получение Нафтогазом прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже", - сообщил Бутусов.

По его словам, Витренко хорошо зарекомендовал себя в Нафтогазе, а победа над Нафтогазом принесла Украине огромную прибыль и он вправе предъявлять требования.

"Однако налицо конфликт интересов - на должность первого заместителя главы Кабмина назначается человек, который требует от государства большую сумму денег, но судебный спор не закончен, и Кабмин, куда он назначается, запретил выплату высоких премий", - пишет Бутусов.

Журналист отметил, что 15 декабря, на заседании фракции "Слуга народа" глава ВР Дмитрий Разумков на встрече с Витренко задал вопрос: "Насколько морально выглядит ваш иск к госкомпании НАК "Нафтогаз", когда в бюджете колоссальный дефицит, не выплачиваются жизненно важные обязательства? Не будет ли у вас конфликта интересов? И будете ли вы повышать коммунальные тарифы после такой премии?"

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"Однако Витренко заявил, что от иска не откажется, считает, что деньги ему принадлежат по договору, и он их намерен вложить в облигации внутреннего госзайма. О повышении тарифов прямого ответа не дал", - сообщил Бутусов.

Бутусов также отметил, что, по данным источников Цензор.Нет, в НАК "Нафтогаз" сегодня, 16 декабря, достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета НАК "Нафтогаз" 170 млн грн - накануне голосования в парламенте.

"По нашим данным, деньги поступили на счет. Сумма иска Витренко изначально была 94 млн грн, какой механизм формирования суммы, почему речь идет о 170 млн, пока неизвестно. Однако источники в Ощадбанке подтверждают осуществление транзакции", - отметил он.

Журналист подчеркнул, что Витренко имеет право требования по своим трудовым отношениям с НАК.

"Однако сейчас премия - это вопрос судебного спора. Возможно, Витренко может претендовать на эту сумму, а возможно, даже на большую, возможно, на меньшую. Но осуществление должностными лицами выплат из госкомпании без решения суда, по решению других должностных лиц, имеющих отношения с Витренко, может само по себе стать коррупционным преступлением", - добавил Бутусов.

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