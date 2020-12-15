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В Раде назвали кандидатов на должности министров образования, энергетики и по делам ветеранов

Народные депутаты от "Слуги народа" на заседании фракции проведут собеседования с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики, образования и науки

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко в комментарии Укринформу .

"Будем знакомиться с тремя кандидатами на должности трех министров. Это министр ветеранов. Господина Бессараба на этом посту заменит женщина. Далее рассматривается кандидатура на должность министра энергетики. На эту должность рассматривается Юрий Витренко. И 3-й кадровый вопрос - это Министерство образования. На эту должность предлагают исполняющего обязанности Шкарлета ", - отметила Янченко.

По ее данным, в заседании фракции должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский .

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram подобную информацию.

"Пока наиболее вероятный кадровый пакет от Зеленского: Шкарлет в министры образования, Витренко в министры энергетики и Лапутина в министры по делам ветеранов", - заявил он.

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