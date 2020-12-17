Офис президента выразил соболезнования из-за смерти Кернеса

17 декабря, 2020, 13:14

В Офисе президента отреагировали на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках", - заявили в ОП.

Там отметили, что у Кернеса было видение развития своего города.

"Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой. Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти об Кернесе", - отметили в офисе.

Офис президента выразил соболезнования близким Кернеса, семье и харьковчанам.

Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" ночью 17 декабря.

По предварительной информации, горсовет планирует похороны Геннадия Кернеса на 21 или 22 декабря.

В Харькове объявили трехдневный траур (17-19 декабря).