Офис президента выразил соболезнования из-за смерти Кернеса
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках", - заявили в ОП.
Там отметили, что у Кернеса было видение развития своего города.
"Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой. Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти об Кернесе", - отметили в офисе.
Офис президента выразил соболезнования близким Кернеса, семье и харьковчанам.
- Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" ночью 17 декабря.
- По предварительной информации, горсовет планирует похороны Геннадия Кернеса на 21 или 22 декабря.
- В Харькове объявили трехдневный траур (17-19 декабря).
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