В Харьковском горсовете рассказали, когда планируют церемонию прощания с Кернесом
17 декабря, 2020, 12:04
По предварительной информации, горсовет планирует похороны Геннадия Кернеса на 21 или 22 декабря
Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в эфире одного из телеканалов, передает " Укринформ ".
"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря - ред.), Или во вторник, все зависит от того, как немецкие власти все оформит ", - отметил Терехов.
Секретарь горсовета отметил, что церемонию проведут так, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.
- Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" ночью 17 декабря.
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