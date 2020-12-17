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Espreso.tvОбществоВ Харьковском горсовете рассказали, когда планируют церемонию прощания с Кернесом

В Харьковском горсовете рассказали, когда планируют церемонию прощания с Кернесом

По предварительной информации, горсовет планирует похороны Геннадия Кернеса на 21 или 22 декабря

Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в эфире одного из телеканалов, передает " Укринформ ".

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря - ред.), Или во вторник, все зависит от того, как немецкие власти все оформит ", - отметил Терехов.

Секретарь горсовета отметил, что церемонию проведут так, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.

  • Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" ночью 17 декабря.

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