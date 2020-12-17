Смерть Кернеса: в Харькове объявили трехдневный траур
17 декабря, 2020, 12:37
В Харькове объявили трехдневный траур (17-19 декабря) из-за смерти городского головы Геннадия Кернеса, который умер из-за осложнений от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
В эти дни будет приспущен государственный флаг и флаги города на зданиях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
- Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" ночью 17 декабря.
- По предварительной информации, горсовет планирует похороны Геннадия Кернеса на 21 или 22 декабря.
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