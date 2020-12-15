В Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о заминировании. ОБНОВЛЕНО

15 декабря, 2020, 14:45

В Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станции метро "Крещатик", а также пересадку на "Майдан Незалежности"

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Telegram .

"Станция" Крещатик "+ пересадку на" Майдан Незалежности "закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

ОБНОВЛЕНО:

Станции "Крещатик" (выход к ул. Крещатик) и "Майдан Незалежности" закрыта на выход.

На вход и пересадку станции работают в обычном режиме.

Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой до Майдана Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установления палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией . Пострадали около 40 правоохранителей .

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