 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о заминировании. ОБНОВЛЕНО

В Киеве станцию метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о заминировании. ОБНОВЛЕНО

В Киеве из-за анонимного звонка о минировании закрыли на вход и выход станции метро "Крещатик", а также пересадку на "Майдан Незалежности"

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Telegram .

"Станция" Крещатик "+ пересадку на" Майдан Незалежности "закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Читайте также: Под Радой предприниматели прововелы акцию протеста SAVEФОП, полиция усилила меры безопасности

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

ОБНОВЛЕНО:

Станции "Крещатик" (выход к ул. Крещатик) и "Майдан Незалежности" закрыта на выход.

На вход и пересадку станции работают в обычном режиме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать