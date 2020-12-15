Протест предпринимателей в центре Киева: Нацполиция заявила об около 40 пострадавших силовиков

15 декабря, 2020, 14:36

В Национальной полиции заявили, что во время столкновений с протестующими на Майдане Независимости пострадали около 40 правоохранителей, еще один - потерял сознание

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

"Сегодня в центре столицы проходит акция с массовым участием граждан, которые прошли маршем по Площади Конституции до Майдана Независимости", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что когда протестувалиникы пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

Как сообщают в пресс-службе, в результате один полицейский ударили по голове - и он потерял сознание. Еще около 40 - получили химические ожоги глаз.

Так, правоохранители призвали участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство.

Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой до Майдана Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установления палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией .

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