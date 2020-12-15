Под Радой предприниматели проводят акцию протеста SAVEФОП, полиция усилила меры безопасности

15 декабря, 2020, 10:41

Возле Верховной Рады предприниматели проводят акцию "Стоп локдаун"

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV . Мария Шостак.

Среди требований: сохранить упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса и не вводить кассовые аппараты. Предприниматели заявляют, что их устроит только полная отмена фискализации.

Они требуют создать совещательный орган при президенте Украины для коммуникации и передачи законодательных инициатив от бизнеса, а также, чтобы ничего не выносилось в парламент без согласования с ними.

Еще одно требование - не вводить локдаун с 8 января. Они сомневаются, что их бизнес переживет еще один жесткий карантин.

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Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают и правопорядок возле Рады. Активисты дежурят у всех входов в парламент, чтобы пообщаться с депутатами.