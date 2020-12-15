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Espreso.tvОбществоПод Радой предприниматели проводят акцию протеста SAVEФОП, полиция усилила меры безопасности

Под Радой предприниматели проводят акцию протеста SAVEФОП, полиция усилила меры безопасности

Возле Верховной Рады предприниматели проводят акцию "Стоп локдаун"

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV . Мария Шостак.

Среди требований: сохранить упрощенную систему налогообложения для малого и среднего бизнеса и не вводить кассовые аппараты. Предприниматели заявляют, что их устроит только полная отмена фискализации.

Они требуют создать совещательный орган при президенте Украины для коммуникации и передачи законодательных инициатив от бизнеса, а также, чтобы ничего не выносилось в парламент без согласования с ними.

Еще одно требование - не вводить локдаун с 8 января. Они сомневаются, что их бизнес переживет еще один жесткий карантин.

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Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины в усиленном режиме обеспечивают и правопорядок возле Рады. Активисты дежурят у всех входов в парламент, чтобы пообщаться с депутатами.

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