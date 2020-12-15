Протест предпринимателей SaveФОП: участники зажгли файеры, произошли столкновения с полицией

15 декабря, 2020, 13:52

15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой до Майдана Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установления палаток произошли столкновения с полицией

Об этом сообщает " УНИАН " и " РБК-Украина ".

Напомним, представители движения SaveФОП начинали свою акцию протеста под стенами Верховной Рады. Позже они пошли в Офис президента, где зажгли файеры и двинулись на Майдан Независимости.

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Прибыв на Майдан несколько представителей движения SaveФОП пытались установить палатки. Им помешала полиция. Произошли столкновения протестующих и правоохранителей.

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих.

Видео столкновения на сороковой минуте - "Сегодня":

Видео столкновений - SaveФОП в Facebook:

Фото - "Радио Свобода":

Фото - Reuters:

Кроме отмены карантина, ФОПы, в частности, требуют:

отменить ограничения на предпринимательскую деятельность при локдауну с 8 до 24 января

принять законопроекты №3993 и №3853-1 (2) об упрощении учета доходов

все изменения в законодательстве, касающиеся ФЛП вносить исключительно после обсуждения с микробизнеса

провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины

ввести мораторий на проверки микробизнеса, всеми контролирующими органами, до завершения реформы ГНС и ГТС

ввести мораторий на все виды проверок, всеми контролирующими органами, до момента снятия ограничений введенных законодательной и исполнительной властью, при существующей угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, действия чрезвычайного положения или карантина.

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