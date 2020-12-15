Трое полицейских пострадали во время акции ФОПов на Майдане, - МВД

15 декабря, 2020, 19:16

На акции ФОПов на Майдане Независимости в Киеве пострадали трое полицейских

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В МВД отметили, что в сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установке палаток на Майдане Независимости. Поэтому правоохранители их демонтировали.

"Группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, в результате чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нарушителей.

Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой на Майдан Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установки палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей .

ФОПы-протестующие 15 декабря устанавливали палатки на Майдане.

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