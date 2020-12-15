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Espreso.tvОбществоТрое полицейских пострадали во время акции ФОПов на Майдане, - МВД

Трое полицейских пострадали во время акции ФОПов на Майдане, - МВД

На акции ФОПов на Майдане Независимости в Киеве пострадали трое полицейских

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В МВД отметили, что в сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установке палаток на Майдане Независимости. Поэтому правоохранители их демонтировали.

"Группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, в результате чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нарушителей.

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