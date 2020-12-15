Трое полицейских пострадали во время акции ФОПов на Майдане, - МВД
15 декабря, 2020, 19:16
На акции ФОПов на Майдане Независимости в Киеве пострадали трое полицейских
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
В МВД отметили, что в сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установке палаток на Майдане Независимости. Поэтому правоохранители их демонтировали.
"Группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, в результате чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нарушителей.
- Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой на Майдан Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установки палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей .
- ФОПы-протестующие 15 декабря устанавливали палатки на Майдане.
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