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Espreso.tvОбществоФОПы-митингующие установили на Майдане около 10 палаток

ФОПы-митингующие установили на Майдане около 10 палаток


фото: reuters
ФОПы-протестующие 15 декабря установили палатки на Майдане

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время попыток установки ФОПами палаток, днем 15 декабря, произошли столкновения с полицией. Сейчас ФОПовцам частично удалось достичь своей цели.

Под стелой на Майдане появились около 10 палаток, но это небольшие палатки. Они похожи на туристические, рассчитанные на несколько человек.

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