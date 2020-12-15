ФОПы-митингующие установили на Майдане около 10 палаток

15 декабря, 2020, 16:32

ФОПы-протестующие 15 декабря установили палатки на Майдане

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время попыток установки ФОПами палаток, днем 15 декабря, произошли столкновения с полицией. Сейчас ФОПовцам частично удалось достичь своей цели.

Под стелой на Майдане появились около 10 палаток, но это небольшие палатки. Они похожи на туристические, рассчитанные на несколько человек.

Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой до Майдана Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установленияки палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей.

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