ФОПы-митингующие установили на Майдане около 10 палаток
15 декабря, 2020, 16:32
ФОПы-протестующие 15 декабря установили палатки на Майдане
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во время попыток установки ФОПами палаток, днем 15 декабря, произошли столкновения с полицией. Сейчас ФОПовцам частично удалось достичь своей цели.
Под стелой на Майдане появились около 10 палаток, но это небольшие палатки. Они похожи на туристические, рассчитанные на несколько человек.
- Напомним, 15 декабря колонна движения SaveФОП отправилась от Офиса президента на Банковой до Майдана Независимости, зажигая файеры. Во время попыток установленияки палаток на Майдане Независимости произошли столкновения с полицией. Пострадали около 40 правоохранителей.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо