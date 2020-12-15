Поветкин решил перехватить у Усика бой с Джошуа

15 декабря, 2020, 14:47

Российский боксер Александр Поветкин заявил о желании провести реванш против британца Энтони Джошуа

Об этом он заявил российскому Матч ТВ.

По словам временного чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Александра Поветкина, он хочет провести реванш с Энтони Джошуа.

"Моя цель выйти на ринг и побоксировать за звание чемпиона мира. И, конечно, постараться выиграть. Бой против Джошуа мне был бы интересен, с радостью бы с ним встретился снова. Это принципиальный бой. Есть не только недосказанность, а ощущение, что где-то в бою поступил не так, где-то пропустил удар, не надо было бы ", - сказал Поветкин, которого Джошуа в 2018 году нокаутировал в седьмом раунде.

В августе 2020-го Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиан Уайта и получил титул временного чемпиона мира WBC.

О своих претензиях на бой с Энтони Джошуа заявил украинец Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO. В то же время, сам британец намерен сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC.

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