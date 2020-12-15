Поветкин решил перехватить у Усика бой с Джошуа
Об этом он заявил российскому Матч ТВ.
По словам временного чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Александра Поветкина, он хочет провести реванш с Энтони Джошуа.
"Моя цель выйти на ринг и побоксировать за звание чемпиона мира. И, конечно, постараться выиграть. Бой против Джошуа мне был бы интересен, с радостью бы с ним встретился снова. Это принципиальный бой. Есть не только недосказанность, а ощущение, что где-то в бою поступил не так, где-то пропустил удар, не надо было бы ", - сказал Поветкин, которого Джошуа в 2018 году нокаутировал в седьмом раунде.
В августе 2020-го Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиан Уайта и получил титул временного чемпиона мира WBC.
О своих претензиях на бой с Энтони Джошуа заявил украинец Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO. В то же время, сам британец намерен сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
Джошуа владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC.
- Напомним, 12 декабря в Лондоне Джошуа нокаутировал в девятом раунде Пулев .
- 13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.
- 15 декабря стало известно, что Александр Усик получил предложение позволить Джошуа и Тайсону Фьюри сражаться за титул WBO , который победитель обязуется сделать вакантным.
- Между тем, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что поединок против соотечественника Тайсона Фьюри планируется на май 2021 года .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb