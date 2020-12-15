Промоутер придумал, как заставить Усика отказаться от боя с Джошуа
Об этом сообщает BoxingScene .
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, который является промоутером Джошуа и Александра Усика, предложил украинцу провести поединок за вакантный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Хирн хочет, чтобы пояс WBO стоял на кону в поединке между Джошуа и Тайсоном Фьюри, что позволит встречи получить статус боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Предполагается, что победитель сразу откажется от пояса WBO, а Усик за две недели после боя Джошуа - Фьюри будет боксировать за чемпионство.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Ожидается, что его соперником в бою за вакантный титул станет второй номер рейтинга организации британец Джо Джойс, или бывший чемпион мира WBO новозеландец Джозеф Паркер.
- Напомним, 12 декабря в Лондоне Джошуа нокаутировал в девятом раунде Пулев .
- 13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.
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