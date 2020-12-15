Промоутер рассказал, когда состоится супербой Джошуа - Фьюри
Об этом сообщает inews.co.uk .
По словам Хирна, команды боксеров уже начали переговоры об организации боя, который предварительно запланирован на май 2021 года.
"Сейчас все полностью заняты финансами. Считаю, что распределение гонорара должно быть 50 на 50 в первом бою и 60 на 40 в пользу победителя во втором. Нам сейчас нужно подписать контракт, а потом думать о месте проведения. После того, как мы все поставим свои подписи под контрактом, сможем известить органы, что между нами есть соглашение и теперь работаем над утверждением даты. Я считаю, что это будет конец мая ", - рассказал Хирн.
Джошуа владеющий титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 12 декабря в Лондоне Джошуа нокаутировал в девятом раунде Пулев .
- 13 декабря стало известно, что Всемирная боксерская организация требует от Джошуа провести обязательную защиту титула в поединке против Усика.
- 15 декабря стало известно, что Александр Усик получил предложение позволить Джошуа и Тайсону Фьюри сражаться за титул WBO , который победитель обязуется сделать вакантным.
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