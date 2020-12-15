Недобропорядочный судья отдал фиктивной фирме государственный газ на 2 млрд

15 декабря, 2020, 20:49

Судью Хозяйственного суда Киева Сергея Балаца, принявшего решение, по которому фиктивной фирме передали 305 миллионов кубометров государственного газа, ранее уже обвиняли в недобропорядочности

Об этом говорится в расследовании "Миллиарды Нафтогаза для мошенников: фиктивные фирмы и недобропорядочный судья" журналистов программы "Шустров LIVE".

Судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац утвердил 13 ноября 2020-го года "мировое соглашение" между ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя толками - "Финансовой компанией "Фин-Инвест" и "Профи Газ". По этому соглашению Укртрансгаз должен передать фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен. Несколько ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 млн куб м газа передали от Нафтогаза в Укртрансгаз в качестве займа именно для последующего вывода этого ресурса в собственность Профи Газа.

Журналисты выяснили, что вовлеченный в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи Газ" - является полностью фиктивной компанией, в которой за короткое время произошел ряд смен владельцев, руководителей и мест регистрации. Уставной капитал компании составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был некий Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117-ти. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара. Более подробно об этом можно прочитать в предыдущем расследовании "Как Нафтогаз обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболеву".

"Суд должен выяснить, насколько подтверждены полномочия сторон, насколько заключение мирового соглашения было именно добровольным волеизъявлением. И если у суда были какие-то сомнения, что на кого-то оказывается давление или кто-то заключает явно невыгодное для себя мировое соглашение, то, конечно, суд должен не утверждать такое соглашение", - объясняет експертка Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Однако судья Сергей Балац очевидно руководствовался совсем иными мотивами. Оказалось, для него это не первое сомнительное решение. Ранее этот судья передавал под застройку территорию Пейзажной Аллее, Усадьбы Мурашко, сквера по улице Гончара, пренебрегая совместно с другими судьями практикой Верховного Суда и нарушая нормы законодательства по охране земель историко-культурного назначения.

Кроме того, в 2013-м году именно судья Сергей Балац позволил дальнейшую застройку буферной зоны Софии Киевской по улице Олеся Гончара, 17-23. На скандальную недостроенную многоэтажку, которая разрушает тысячелетний Софийский собор, обратили внимание даже в ООН. Однако судья Хозяйственного суда решил, что Указания к Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного наследия не являются обязательными для исполнения в Украине. Так и стоит на этом месте страшный многоэтажный монстр и уже 10 лет сам является бетонным памятником коррупции, произволу и безнаказанности.

Именно из-за этого решения судья Балац впоследствии провалил тест на добропорядочность, не пройдя в состав Верховного суда, куда подавался в 2017 году. Проанализировав информацию в отношении Сергея Балаца Общественный совет добропорядочности в заключении от 1 мая 2017 года отметил, что обнаружил данные, указывающие на принятие сомнительных судебных решений, несоответствие образа жизни задекларированным доходам, а значит, не имеют ничего общего с критериям добропорядочности и профессиональной этики. Поэтому и оценку Высшей квалификационной комиссии судей Украины Балац провалил.

Согласно декларации о доходах Сергея Балаца за 2019-й год, он и его семья владеют земельным участком, дачным домом и квартирой в Хмельницкой области, а еще - тремя большими квартирами, двумя автомобилями и четырьмя машиноместами в Киеве. Доходы семьи за прошлый год составляют 2,5 миллиона гривен. А на банковских счетах размещены средства в эквиваленте 80 тысяч долларов. Интересно, что в 2020 году этот судья уже трижды вносил изменения в декларации в связи с существенными улучшениями в имущественном состоянии.

Такое скандальное развитие в суде получил хозяйственный спор, возникший 20 лет назад и касающийся ЗАО "Укрэнергосбыт" и ОАО "Укртрансгаз", входящих в холдинг НАК "Нафтогаз Украины". В конце 1999 года ЗАО "Укрэнергосбыт" передало Укртрансгазу 418 млн кубов топлива для поставки своим клиентам. Но выполнить обязательства в полном объеме Укртрансгаз не смог, поэтому 305 млн куб газа остались в газотранспортной системе.

В 2000 году, по решению Арбитражного суда Киева, ПАО "Укртрансгаз" должно было передать топливо потребителям, однако этого не сделало и обратилось в суд. Суд государственная компания проиграла и в 2007 году появилось исполнительное производство в пользу Укрэнергосбыта о возвращении ему газа, которое так и не было выполнено.

Ситуация изменилась в 2018 году, после того как ЗАО "Укрэнергосбыт" получило новых владельцев. В июле 2018-го Укрэнергосбыт отдал право требования газа некоему ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". А то - обратилось в Хозяйственный суд за разрешением изменить способ исполнения решения Арбитражного суда. Теперь, вместо поставки топлива в пользу третьих лиц, с Укртрансгаза предполагалось взыскать деньги - 2,3 млрд гривен.

Сначала Укртрансгаз не соглашается отдавать деньги неизвестной компании и в январе 2020-го обратился с заявлением в ГБР и НАБУ, в котором просит не допустить взыскания средств, а деятельность компании "Фин-Инвест" называет такой, что может иметь признаки мошенничества. Но впоследствии позиция Укртрансгаза странным образом меняется.

В марте 2020 года компания "Фин-Инвест" добилась списания со счетов Укртрансгаза 226 млн грн в свою пользу. А как только в схеме появляется некое ООО "Профи Газ", ранее никогда не фигурировавшее в отношениях сторон дела, ПАО "Укртрансгаз" идет на "мировое соглашение" . Причем, право требования 305 млн кубометров газа удивительным образом переходит именно к "Профи Газу", который появился в деле буквально из воздуха.