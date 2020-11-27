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Espreso.tvЭкономикаБольшая коррупция: как прямо сейчас государство обворовывают на миллиарды

Большая коррупция: как прямо сейчас государство обворовывают на миллиарды

Хозяйственный суд Киева 13-го ноября утвердил мировое соглашение, по которому 305 млн кубов топлива "Укртрансгаза" уйдут к фирмам, которые государственная компания еще недавно называла мошенническими

Эта история о том, как под носом у председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева государство обокрали на 305 млн куб газа. Мог ли об этом знать глава крупнейшей национальной компании страны? И каково его участие в схеме, наносящей государству ущерб на 2 млрд гривен?

Все началось 20 лет назад и касается хозяйственных отношений ЗАО "Укрэнергосбыт" и ОАО "Укртрансгаз", входящего в холдинг НАК "Нафтогаз Украины". В конце 1999 года ЗАО "Укрэнергосбыт" передало "Укртрансгазу" 418 млн кубов топлива для поставки своим клиентам. Но выполнить обязательства в полном объеме "Укртрансгаз" не смог, поэтому 305 млн куб газа остались в газотранспортной системе.

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В двухтысячном году, по решению Арбитражного суда Киева, "Укртрансгаз" все-таки должен была передать топливо потребителям, но решил этого не делать и обратился в суд. Как оказалось, безуспешно - в 2007-м появилось исполнительное производстве в пользу "Укрэнергосбыта". Однако, попытки вернуть свой газ у компании с треском провалились - на балансе "Укртрансгаза" этого топлива якобы не было.

Самое интересное началось через 10 лет, когда компанию, требовавшую право на свои 305 млн кубов газа, буквально рейдернули. В июле 2018-го "Укрэнергосбыт" якобы отдала право требования газа некоему ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". А то - обратилось в Хозяйственный суд за разрешением изменить способ исполнения решения Арбитражного суда. Теперь, вместо поставки топлива в пользу третьих лиц с "Укртрансгаза" предполагалось взыскать деньги - 2 млрд 300 млн гривен.

Не соглашаясь с этим решением, в начале 2020-го "Укртрансгаз" обращается с заявлением в ГБР и НАБУ, в котором просит не допустить взыскания, а компанию "Фин-Инвест" называет такой, которая может иметь признаки мошенничества. Но позже позиция "Укртрансгаза" странным образом меняется.

12 марта 2020 года "Фин-Инвест" добилась списания со счетов "Укртрансгаза" 226 млн грн в свою пользу. С тех пор рейдеры ведут борьбу за получение остатка так называемого долга.

К схеме привлекли некое ООО "Профи Газ", ранее никогда не фигурировавшее в деле. И именно в пользу этой фирмы, как предполагает мировое соглашение, должно перейти топливо в объеме 305 млн куб. Тогда как "Фин-Инвест" должен вернуть "Укртрансгазу" списанные ранее средства.

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Все бы ничего - обычные хозяйственные отношения. Но, как удалось нам выяснить, фирма-выгодоприобретатель в этой истории является полностью фиктивной. Во-первых, ранее "Профи Газ" никогда и нигде не фигурировала в отношениях сторон. Уставный капитал компании составляет 2 600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был некий Александр Терлецкий, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

В июне 2020 года ООО "Профи Газ" было переписано на некую 35-летнюю киевлянку Анну Бурову. Именно она сорвала джекпот и теперь становится владельцем почти трети миллиарда кубометров газа, рыночная стоимость которых оценивается в почти 2 миллиарда гривен.

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Удивительно, потому что сама Анна Бурова мало что знает о своем неслыханном "подъеме". В телефонном разговоре с нашим журналистом госпожа Анна на вопрос: "Вы являетесь владельцем "Профи Газа"?" ответила: "Даже не знаю". А когда мы расспросили о топливе на 2 млрд грн, женщина сказала, что говорить на эту тему не будет и положила трубку.
Живет Анна Бурова в панельном доме на столичной Русановке. На ее далеко не роскошный образ жизни указывает и профиль в социальной сети. Тогда как фирма Буровой "Профи Газ" оказалась зарегистрированной в многоквартирном жилом доме на Соломенке - по улице Шепелева, 6 Настоящего офиса наши журналисты, конечно, не нашли. Однако, увидели вывеску, что здесь содержится виртуальный офис ряда компаний. В целом же, по соседству с "Профи газом" в этой хрущевке, по данным youcontrol, зарегистрировано аж 614 юридических лиц.

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Итак, все свидетельствует о том, что и Бурова, и ее компания, являются фиктивными участниками схемы, которую на самом деле реализуют совсем другие люди. И именно им, а не потребителям "Укрэнергосбыта", согласно решению Хозяйственного суда Киева о Мировом соглашении, теперь должно уйти государственное топливо в размере 305 млн куб.

Интересно, что "Укртрансгаз" такими объемами газа не владеет. Именно поэтому в схеме решили использовать государственный газ, который принадлежит "Нафтогазу Украины". Для этого председатель правления НАК Андрей Коболев принял решение №418 от 02.11.2020, согласно которому государственное топливо стоимостью почти 2 млрд грн, передается "Укртрансгазу" в качестве займа для дальнейшей передачи в собственность фиктивному "Профи Газу" с легализацией этой сделки через суд.

О легализации фиктивной фирмы как нового владельца 305 млн куб газа - мы решили спросить у самого председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который должен был контролировать это дело и предотвратить "большое крадивныцтво", однако на звонки журналистов господин председатель упрямо не отвечает. Тогда как его пресс-служба жалуется в соцсетях о том, что за 9 месяцев 2020 года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составляет 17 млрд грн.

Теперь, согласно джекпоту, который сорвала Анна Бурова и ее фиктивная фирма, этот ущерб составляет, по меньшей мере, 19 млрд, два из которых просто украли у государства под носом у Коболева и даже с его участием.

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