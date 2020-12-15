Администрация Трампа 9 месяцев не замечала присутствие хакеров в системе госучреждений США, - WSJ
15 декабря, 2020, 08:35
К началу декабря администрация действующего президента США Дональда Трампа не замечала признаков хакерской атаки на государственные учреждения
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой The Wall Street Journal .
Хакеры из РФ, получили доступ к коммуникациям Министерства внутренней безопасности, использовали обновления, выпущенные IT-компанией SolarWinds для ее программного обеспечения Orion.
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Среди клиентов оказались госучреждения.
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В течение девяти месяцев хакеры следили за компаниями и учреждениями.
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