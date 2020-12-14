Хакеры взломали почту Минфина США, в атаке подозревают россиян, - Reuters

14 декабря, 2020, 09:31

Хакеры атаковали почту Министерства финансов и торговли США, под подозрением правительство РФ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Хакеры ворвались в программное обеспечение. Электронная почта сотрудников контролировалась месяцами.

Чиновники попросили Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и ФБР провести расследование.

Полностью последствия атаки неизвестны. По словам источников, расследование все еще находится на начальной стадии.

Правительство США публично не заявило, кто атаковал Минфин, но три человека, знакомые со следствием, заявили, что в настоящее время Россия считается ответственной за нападение.

По данным источников, 12 декабря в Белом доме прошло заседание Совета национальной безопасности.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллиот добавил, что "они принимают все меры для выявления и исправления любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией".

Российское посольство в США в Facebook назвало обвинение очередной попыткой американских СМИ обвинить Россию в кибератаках.